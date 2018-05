Finita l'avventura ai playoff, la Came Dosson saluta il portiere Donato Massafra

CASIER La Came Dosson ha comunicato ufficialmente di aver concluso il rapporto di collaborazione con Donato Massafra: "La società ringrazia il portiere di Martina Franca per il grande impegno profuso nei 6 mesi trascorsi a Dosson e augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Queste le parole di Andrea Cestaro, team manager e direttore sportivo della società bianco blu: "Ringrazio Donato per il grande aiuto che ci ha dato e per il lodevole impegno dimostrato fin dal suo arrivo a dicembre riuscendo ad integrarsi subito al meglio all’interno del gruppo facendosi sempre trovar pronto quando chiamato a difendere i pali, come nella trasferta di Eboli nella quale ha sostituito lo squalificato Morassi in modo formidabile; gli auguro una carriera piena di successi".