Semifinale per la Came Dosson, arriva la Luparense

CASIER Maggio magico per tutti gli appassionati di futsal del Veneto! Il derby che tutta la regione aspetta con ansia si propone, per la prima volta nella storia, come semifinale dei Playoff Scudetto di Serie A. I biancoblu della Came Dosson affronteranno in gara-1 in trasferta al PalaBruel di Bassano del Grappa il club più titolato d’Italia della Luparense FC, avversario dal prestigio storico e di notevole caratura tecnica, nonché candidato indiscusso alla vittoria finale dello scudetto in Serie A.

La corazzata Luparense arriva a questo appuntamento ferita nell’orgoglio per aver fin qui perso le due finali di Coppa Italia e Coppa della Divisione, ma combattiva sul campo per essersi sbarazzata senza tanti complimenti della cenerentola Axed Latina nei quarti Playoff. Sicuramente mister Marin non potrà contare su Ramon squalificato fino al dicembre 2018 per motivi disciplinari, ma il tecnico spagnolo dispone di una rosa talmente ampia e di qualità da non compromettere le necessarie rotazioni e l’impianto di gioco. Honorio e compagni si sono sempre imposti in regular season contro i biancoblu ma sempre con risultati di misura e al termini di scontri tiratissimi (3-5 A Dosson e 4-3 a San Martino di Lupari).

Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha cerca di mantenere i piedi ben piantati a terra e alza piano piano l’asticella: l’ambiente è euforico dopo il passaggio del turno nel triplice scontro equilibratissimo contro il Lollo Caffè Napoli, ma le insidie in questo sport sono dietro l’angolo se ci si concede a cali di concentrazione. L’infermeria sorride al tecnico verdeoro perchè tutti i componenti della rosa godono di ottima forma e scalpitano per conquistarsi il prestigioso palcoscenico del campo. Di una cosa possiamo essere certi: la CAME C5 arrivata a questo punto della stagione potrà giocarsela a viso aperto con tanta fame di vittoria e la giusta pressione psicologica per poter continuare a scrivere una storia fin qui straordinaria.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti giusti per i nostri ragazzi per continuare a scrivere la storia in questa fantastica stagione di Serie A. L’appuntamento per i tifosi è dunque fissato per lunedì 14 maggio alle ore 20.30, gara che sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Toutube della Luparense. CAME C5. FORZA CAME!!! Came Dosson: Massafra, Belsito, Di Guida, Rangel, Bellomo, Crescenzo, Vieira, Sviercoski, Alemao, Morassi, Murilo, Grippi, Allenatore: Rocha.