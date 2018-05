E' già tempo di calciomercato in casa Came Dosson: confermato Arlan Pablo Vieira

CASIER La Società Came Dosson C5 ha orgogliosamente annunciato di aver rinnovato fino al 2021 l’accordo con Arlan Pablo Vieira, Japa per tutti i tifosi della Came. Firmato quindi un contratto di 3 anni da parte del fortissimo pivot brasiliano, uno degli indiscussi protagonisti della stagione appena conclusa, autore di 24 reti tra regular season e gare di playoff.

Le parole del presidente Zanetti: "Siamo molto soddisfatti per aver rinnovato e prolungato la collaborazione con Japa. Stiamo costruendo la Came del futuro e Japa è parte fondamentale di questo progetto; questa conferma rafforza ancora di più il legame che ci unisce". Altrettanto soddisfatto anche Japa che commenta così: "Sono molto contento di aver prolungato di un ulteriore anno il contratto che mi lega alla società. Qui alla Came son molto felice, mi trovo molto bene e son convinto che possiamo regalare ai nostri tifosi tante soddisfazioni come la stagione appena conclusa".