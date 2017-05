Nuovo importante tassello per la Came Dosson: confermato Arlan Pablo Vieira

CASIER Altra importante riconferma in casa Came. Dopo il rinnovo di Murilo, arriva l'ufficializzazione di rinnovo di Arlan Pablo Vieira. Arrivato in prestito a dicembre dal Real Rieti, nei suoi primi 4 mesi in Came, a causa di un lungo infortunio, non è riuscito a dar il 100% ma nelle partite che è stato chiamato in causa, Japa ha dimostrato tutta la sua enorme forza.

Uno giocatore importantissimo nel roster di mister Sylvio Rocha che quindi potrà contare sulla forza del pivot nato a Tenente Portela. Le prime parole di Japa prima di partire per il Brasile: "Sono contento. Da quando sono arrivato a Dosson mi hanno accolto veramente bene! Ho voluto continuare con la Came perché credo nel progetto del presidente e sono sicuro che la prossima stagione possiamo raggiungere bei traguardi" Felice il presidente: "La firma di Japa arriva proprio nel giorno del mio 40 esimo compleanno....un bellissimo regalo tanto atteso quanto voluto! Ho sempre creduto nelle qualità tecniche e umane di questo giocatore e in questi mesi ne ho avuto la certezza. Japa sarà al centro del nostro progetto di crescita!".