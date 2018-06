La Came si affida al suo zoccolo duro: per la prossima stagione confermato Schiochet

CASIER Altro importante rinnovo, molto atteso dai tifosi, in casa Came Dosson Calcio a 5: Murilo Schiochet vestirà la maglia biancoblu anche per la stagione 2018/2019. Fondamentale la conferma del fortissimo laterale brasiliano, che nell'ultima stagione è stato assoluto protagonista tra le fila Came andando tra l'altro a segno per ben 25 volte di cui le ultime 2 nei Play Off Scudetto: i tifosi Came e gli appassionati di futsal lo ricordano bene con la maglia del quinto uomo di movimento, situazione di gioco che sa sfruttare a meraviglia riuscendo ad essere spesso letale per le retroguardie avversarie.

Questo il commento del Presidente Zanetti a trattativa conclusa: "Sono molto soddisfatto per l'avvenuto accordo con Murilo, un giocatore con il quale fin dalla passata stagione abbiamo instaurato subito un ottimo rapporto e che stimiamo sia come giocatore che come persona". Altrettanto felice per il rinnovo il giocatore brasiliano che commenta così subito dopo la firma: "Sono felice di continuare a far parte della famiglia Came Dosson che specie nell'ultima stagione mi ha messo nelle migliori condizioni per disputare una stagione ad altissimo livello; guardo alla prossima stagione con la fiducia di poter raggiungere altri traguardi importanti assieme ai miei compagni di squadra".