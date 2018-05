Bella novità in casa Came Dosson: mister Rocha confermato per la prossima stagione

CASIER La Società Came Dosson C5 ha annunciato di aver rinnovato per i prossimi tre anni l’accordo con mister Sylvio Rocha Valladao. Dopo tre anni consecutivi continua pertanto la collaborazione tra società e mister, che vestirà nuovamente i panni dell’allenatore sia della prima squadra, impegnata per il terzo anno in Serie A, sia dell’Under 19.

Questo il commento di mister Rocha subito dopo la firma: “Sono molto soddisfatto e contento di aver raggiunto un accordo con la società per continuare a partecipare al progetto sportivo della famiglia Came Dosson C5. Ringrazio il presidente e i dirigenti per la serietà, tranquillità e fiducia che continuano a dimostrare nei miei confronti; forti dell’esperienza delle ultime stagioni sono convinto che cercheremo di lavorare assieme per continuare a dare agli sponsor e ai tifosi quello che meritano per il loro fondamentale sostegno”.

Grande soddisfazione in casa Came per la conferma di mister Rocha, primo tassello fondamentale in vista delle prossime stagioni, questo il commento del presidente Alessandro Zanetti: “C è sintonia, c’è stima reciproca, c’è condivisione totale sulla programmazione del futuro, non poteva che continuare il nostro rapporto di collaborazione e sinceramente non l'avevo mai messo in discussione. Assieme a Sylvio abbiamo trascorso tre stagioni indimenticabili, la prima per entrare nel gotha del futsal, la seconda per metabolizzare la massima serie, la terza per iniziare a spiccare il volo; ora la firma di un triennale, la voglia di dimostrare che nulla è stato casualità, la consapevolezza che le difficoltà sono sempre in agguato, l’umiltà di non sentirsi mai arrivati anzi di mettersi sempre in discussione”. Mister Rocha con questo rinnovo eguaglia mister Tabarin, condottiero della Came dalla serie D alla C1 per quattro stagioni. Il futuro è tutto da scrivere.