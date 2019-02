Came Dosson torna a giocare in casa: c'è la sfida contro Eboli

A poche ore dalla sfida contro la Feldi Eboli c'è molta attesa tra i tifosi e gli appassionati di futsal per riabbracciare Bellomo e compagni tra le mura amiche del Paladosson.

Dopo la vittoria sfumata solamente negli ultimi secondi della gara contro il Rieti è giunto il momento per i biancoblu di tornare al successo, alla luce soprattutto delle ultime buone prestazioni sul campo che purtroppo non hanno avuto uguale riscontro i termini di risultato. Mister Rocha come al solito predica calma e umiltà, consapevole che prima o poi il valore del suo gruppo emergerà e farà la differenza; complice il giallo rimediato a Rieti non sarà della gara Igor Dos Santos, mentre sono monitorate costantemente le condizioni di Edgar Bertoni, assente causa infortunio nell'ultima gara e sul quale l'allenatore verdeoro spera di poter contare. L'avversario di turno merita assoluto rispetto visti i risultati finora raccolti in campionato e la rosa a disposizione: Bocao, Fornari e Romano sono solo alcune delle frecce all'arco dell'allenatore Cipolla, da poco subentrato alla guida tecnica della Feldi Eboli. I campani sono reduci dalla convincente vittoria contro il Latina con la quale hanno consolidato la sesta posizione in classifica, in linea con gli obiettivi della società che quest'anno ha voluto costruire una squadra attrezzata per conquistare un buon piazzamento nella griglòia dei Playoff. Non resta che aspettare sabato per vedere come andrà a finire, di sicuro sarà una bellissima gara. L'appuntamento per tutti i tifosi e appassionati di futsal è sabato 16 febbraio alle ore 18.30 al Paladosson, la gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook di PMGSport Futsal.