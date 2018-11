Came Dosson: sfida in casa contro il Real Futsal Arzignano

Sesta giornata di campionato per la Came del presidente Zanetti che in questo turno sarà protagonista del posticipo di lunedì 5 novembre nell’attesissimo derby contro il Real Futsal Arzignano, sfida molto sentita da ambo le parti, che si ripete dopo le gare che avevamo infiammato il campionato di Serie A2 di tre anni fa.

I vicentini guidati da mister Stefani arrivano all’impegno in una posizione di classifica migliore rispetto a Bellomo e compagni, e venderanno cara la pelle per mantenere dietro i biancoblu. La rosa della squadra è pressochè la stessa che ha conquistato la promozione nella massima serie e i principali protagonisti in campo restano i vari Marcio, Amoroso e Salamone ai quali si è aggiunto in attacco Paulinho, la cui esperienza sui parquet della Serie A fa spesso la differenza. Per la Came di mister Rocha, reduce dalla vittoriosa trasferta di Asti in occasione della Coppa Divisione, può e deve essere la gara della svolta per regalare la prima vittoria al pubblico amico, allungare in classifica confermando quanto di buono fatto vedere nelle due ultime gare con Rieti ed Eboli. La gara si preannuncia molto difficile ed incerta come tutti i derby, conterà soprattutto la tenuta mentale per avere la meglio sull’avversario; per entrambi i due allenatori la possibilità di contare su tutti gli effettivi a disposizione visto che non ci sono indisponibili o squalificati tra i giocatori che compongono le due rose. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al Paladosson, in occasione del posticipo la gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.