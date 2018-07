Came Dosson: aperte le iscrizioni per i settori giovanili

CASIER La Società Came Dosson C5 ha comunicato l'apertura delle iscrizioni per il Settore Giovanile. Nella stagione sportiva 2018/2019, oltre ai Campionati Nazionali di Serie A e Under 19 di Calcio a Cinque, parteciperà con il proprio Settore Giovanile a tutte le Attività Agonistiche e di Base, di seguito elencate, organizzate dalla F.I.G.C. Veneto:

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 17: Alle gare del Campionato calcio a cinque “Under 17” maschile possono partecipare i calciatori nati nelle annate 2002 e 2003;

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 15: Alle gare del Campionato calcio a cinque “Under 15” maschile possono partecipare i calciatori nati nelle annate 2004 e 2005:

ATTIVITA' DI BASE:

CATEGORIA UNDER 13: Alle attività della Categoria Under 13 possono partecipare i calciatori nati dal 1 Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2007 (2008 dai 10 anni compiuti);

CATEGORIA PULCINI: Alle attività della Categoria Pulcini possono partecipare i calciatori nati dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2009 (2010 dagli 8 anni compiuti)

CATEGORIA PRIMI CALCI: Alle attività della Categoria Primi Calci possono partecipare i calciatori nati dal 1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2013 (5 anni compiuti). L'inizio delle attività è previsto a partire dalla prima decade di Settembre. Per qualsiasi informazione contattare la società via mail a info@camedossonc5.it oppure telefonicamente allo 3383790832 (Segretario Ciro Donnarumma). Martedi 04 settembre si terrà la riunione annuale con i genitori dei bambini interessati alle attività del Settore Giovanile della Società Came Dosson C5.