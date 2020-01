Came Dosson contro la neopromossa Kaos Mantova: sfida nel weekend

Came Dosson subito in campo tra le mura amiche per la prima giornata del girone di ritorno, nel quale i ragazzi di mister Rocha vogliono confermare quanto di buono fatto vedere negli ultimi mesi, prolungando il filotto di risultati positivi che ha permesso ai biancoblu di chiudere il girone di andata al quinto posto a sole sei lunghezze dalla vetta della classifica, attualmente occupata dal Pesaro.

Avversario di giornata la matricola terribile Kaos Mantova che porta con sé tutto l’entusiasmo di una neopromossa capace di accedere alle Final Eight di Coppa Italia; mister Milella e i suoi uomini proveranno a giocare un altro scherzetto a Belsito e compagni, come già successo nella gara di ritorno vinta con un’inaspettata rimonta nella ripresa; rispetto alla gara di andata l’unica novità riguarda il neo arrivato Poletto ex Feldi Eboli che ha preso il posto di Gabriel. In casa Came Dosson c’è entusiasmo per il buon periodo che la squadra sta attraversando sia dal punto di vista dei risultati che del rendimento, ma si continua comunque a lavorare sodo e con la consueta umiltà e con la convinzione che solo attraverso il lavoro quotidiano sul campo e la massima concentrazione in gara possono continuare ad arrivare i risultati per i quali si è parlato molto bene dei biancoblu a livello nazionale. Rimangono in dubbio le condizioni di Azzoni e Bertoni le cui possibilità di essere impiegati saranno vagliate fino all'ultimo momento prima della gara.Appuntamento per tutti i tifosi e appassionati di futsal per sabato sera al Paladosson, inizio della gara alle ore 18.30.