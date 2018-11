Came Dosson: sabato il big match contro la Lazio

Sale l'attesa in casa Came Dosson per la gara interna di sabato prossimo contro la Lazio, sfida quantomai attesa in casa biancoblu dove mister Rocha e i suoi ragazzi vogliono confermare i recenti progressi di gioco e conquistare 3 punti che darebbero fiducia e slancio per risalire la classifica.

Ma la Lazio che sabato scenderà in campo non sarà affatto un avversario semplice: l'ultimo posto in classifica con solo 1 punto conquistato nelle prime sette giornate obbliga mister Reali e i suoi ragazzi a dare il tutto per tutto al fine di conquistare i punti che possano risollevare la posizione in classifica: tutti disponibili per il mister biancoceleste che come al solito saprà infondere le necessaria grinta ai suoi giocatori per ottenere il massimo in termini di prestazione, come già successo nella gara thriller dello scorso campionato, con Bellomo e compagni che realizzarono il vantaggio decisivo a soli 10'' dalla sirena. In casa Came, dopo il successo in Coppa Divisione che è valso l'approdo ai quarti che si disputeranno il prossimo 1 dicembre a Dosson, avversario il Meta Catania, mister Rocha attende il ritorno dalla nazionale di Pietrangelo e Rosso per valutarne le condizioni, per il resto tutti abili e arruolati per la sfida di sabato, compreso bomber Japa che ha scontato la squalifica proprio in Coppa Divisione. Sicuri dei propri mezzi dopo la rimonta, seppur parziale, contro il Maritime, ma altrettanto consapevoli che ogni gara vakle per sè e non sono ammessi cali di concentrazione, Bellomo e compagni attendono fiduciosi la gara di sabato per tornare alla vittoria davanti allo splendido pubblico amico, al quale viene chiesto il solito e fondamentale contributo di calore e sostegno. Appuntamento quindi per tutti i tifosi e appassionati di futsal al Paladosson per sabato 24 novembre. La gara avrà inizio alle ore 18.30.