Playoff, Gara 2 Semifinale: la Came Dosson cerca l'impresa contro la Luparense

CASIER Sfida delicatissima all’orizzonte per la CAME Dosson C5 per proseguire la corsa nei Playoff Serie A della stagione 2017/18. I biancoblu affronteranno in gara-2 delle semifinali scudetto, tra le mura amiche del PalaDosson, il club più titolato d’Italia della Luparense FC, avversario dal prestigio storico e di notevole caratura tecnica nonché candidato alla vittoria finale dello scudetto in Serie A. Gara-2 sarà la partita della vita per la CAME Dosson: solo la vittoria permetterebbe di rimandare tutto alla “bella” gara-3 nella nuova tana dei lupi al Pala Bruel di Bassano del Grappa. I precedenti in campionato, coppa e playoff hanno sempre visto, fino ad ora, la formazione padovana imporsi su quella trevigiana ma il calcio a 5 insegna che nessuna serie può durare all’infinito e che la storia non si scrive con le statistiche.

La corazzata Luparense arriva a questo appuntamento galvanizzata dalla sontuosa prestazione di gara-1 che ha visto la partita già chiusa nel primo tempo. Mister Marin vorrà sicuramente ripetersi anche se consapevole che nel campo di Dosson il film ripartirà dal punto zero. Sicuramente l’allenatore iberico non potrà contare su Ramon squalificato fino al dicembre 2018 per motivi disciplinari ma il tecnico della Luparense dispone di una rosa talmente ampia e di qualità da non compromettere le necessarie rotazioni e l’impianto di gioco.

Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha ostenta sicurezza nella preparazione alla gara: il tecnico della CAME è consapevole della difficile sfida che lo attende ma paradossalmente la condizione di giocarsi il “tutto in una notte” è convinto che permetterà ai propri ragazzi di scrollarsi di dosso quel inconscio timore reverenziale, di giocare a viso aperto con tanta fame di vittoria e vendendo cara la pelle. L’infermeria sorride al tecnico verdeoro perchè tutti i componenti della rosa godono di ottima forma e scalpitano per conquistarsi il prestigioso palcoscenico del campo. Ci sono quindi tutti gli ingredienti giusti per i ragazzi per continuare a scrivere la storia in questa fantastica stagione di Serie A. L’appuntamento per i tifosi è dunque fissato per sabato 19 maggio alle ore 20.45 in Palestra a Dosson.

Came Dosson: Massafra, Belsito, Di Guida, Rangel, Bellomo, Crescenzo, Vieira, Sviercoski, Alemao, Morassi, Murilo, Grippi, Rosso, Ditano. Allenatore: Rocha.

IMPORTANTE: INFO BIGLIETTI

Continua la prevendita dei biglietti per gara 2, disponibili tutti i giorni presso la sede di ACAMEDY / KTB Lab (Via Terraglio, 115/c Frescada - vicino alla farmacia Brunello) dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Ricordiamo comuque a tutti i tifosi ed appassionati che i biglietti per la gara saranno comunque disponibili anche il giorno stesso della partita con apertura della biglietteria alle ore 19.15.