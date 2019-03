Came Dosson torna in campo: sfida delicata contro il Maritime Augusta

Dopo aver ritrovato la vittoria nel derby spareggio di Coppa Italia riprende la volata finale nel 2019 per la CAME Dosson C5 nel Campionato Italiano Futsal di Serie A. I biancoblu affronteranno, tra le mura amiche del PalaDosson, il Maritime Augusta C5 avversario che attualmente si è conquistato un posto stabile nelle top4 del campionato e che ambisce a brillare in questa stagione.

I siciliani arrivano a questo appuntamento dopo una striscia di risultati altalenanti: alle vittorie casalinghe contro Lynx Latina e Lazio hanno corrisposto le sconfitte in esterna sui campi di Napoli e Civitella. Ultima in ordine cronologico è stata la sorprendente sconfitta in terra siciliana contro il Lazio C5 nello spareggio per un pass alle FinalEight di Coppa Italia in programma a fine marzo. Ma tra le fila degli isolani regna la tranquillità e la consapevolezza della propria forza in quanto attualmente guardano (quasi) tutti dall’alto dal terzo posto assoluto in classifica con ben 32 punti.

Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha non si concede a facili entusiasmi dopo aver rialzato la china nel derby spareggio contro l’Arzignano valevole per l'accesso alle FinalEight di Coppa Italia. Contro i cugini vicentini si è rivisto una certa vivacità e cattiveria agonistica che era sparita dai radar di Dosson da parecchie settimane. Fortunatamente tutti i ragazzi stanno bene e forse contro i siciliani potrebbe essere il momento buono per Bertoni di ricalcare il campo dopo un lungo stop per una dolorosa distorsione alla caviglia destra; l'unico dubbio riguarda le condizioni di Bellomo che accusa alcuni problemi al tallone.