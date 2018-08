Grande novità in casa Came Dosson: presentato il nuovissimo logo della società

CASIER Grande novità in casa Came Dosson Calcio a 5. Uno straordinario percorso di crescita ha accompagnato la squadra in questi anni che ora si prepara alla prossima stagione sportiva con una nuova immagine. Rinnova la maglia ma soprattutto presenta il nuovo logo societario, che richiama quello del main sponsor Came S.p.A. confermando ulteriormente la storica partnership tra l’azienda trevigiana e la squadra del Presidente Zanetti. Lo stemma è caratterizzato da linee pulite ed essenziali che si rifanno alla brand image di CAME e alla “Human Automation”, un modo di concepire la tecnologia mettendo le persone al centro di tutto. Ritroviamo anche i tradizionali colori che da sempre identificano la squadra ma ora in una nuova e accattivante veste che identifica fortemente i valori della società sportiva: tenacia, passione e spirito di squadra. E il tricolore, a esprimere come questa realtà locale si sia fatta strada nel panorama nazionale.



“Siamo molto orgogliosi dei traguardi che la squadra ha portato a casa negli ultimi entusiasmanti anni - ha dichiarato Paolo Menuzzo, Presidente di Came S.p.A. – e con questo piccolo ma significativo rinnovamento di stile vogliamo sottolineare ancora una volta il supporto e il legame con la squadra e il territorio in cui entrambe le nostre realtà vivono". Molto soddisfatto il Presidente Zanetti che commenta così: “E’ il simbolo che testimonia una volta in più l’unione fortissima con il nostro main sponsor, con il quale condividiamo la convinzione che un progetto vincente si costruisce partendo dalle persone”.