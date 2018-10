Came Dosson ospita il Real Rieti: serve una vittoria

E’ già iniziato il conto alla rovescia per la prossima sfida della Csme Dosson C5 nel Campionato italiano futsal di Serie A. Sabato i biancoblu affronteranno, tra le mura amiche del PalaDosson, il Real Rieti C5, squadra ambiziosa e costruita anche quest’anno per disputare un campionato di vertice, ed affermarsi quantomeno nelle top4 d’Italia.

I laziali viaggiano sulle ali dell’entusiasmo con 3 vittorie nelle prime 3 giornate del campionato: Lazio, Civitella e Latina sono state le vittime sacrificali della squadra guidata dal vulcanico Presidente Pietropaoli. Neppure il fulmine a ciel sereno del cambio di allenatore dopo 2 giornate sembra aver scalfito un gruppo che viaggia compatto a bottino pieno. Osservato speciale della gara sarà il bomber Kaka senza dimenticare il talento inconfutabile di Chimanguinho e di giocatori di esperienza come Rafinha, Nicolodi e Pereira. Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha ha lavorato alacremente su tattica e concentrazione. Nessuna squalifica e nessun infortunio hanno permesso al mister verdeoro di focalizzare in settimana gli sforzi nella ricerca della migliore amalgama per un gruppo solido e rinnovato da giovani talenti. L’uscita vittoriosa di martedì scorso in CoppaDivisione contro il Lecco C5 ha permesso di rodare maggiormente il clima partita senza rinunciare ad una rotazione di tutta la rosa a disposizione. In settimana il presidente Zanetti ha lanciato l'appello ai tifosi affinchè siano vicino alla squadra in questo momento di apparente difficoltà, che da addetti ai lavori si poteva ipotizzare: «con il nostro lavoro e il vostro sostegno siamo convinti di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo dichiarati: vi aspettiamo numerosi» sono state le sue parole. Ci sono quindi ancora tutti gli ingredienti giusti per i nostri ragazzi per continuare a scrivere la storia in questa agguerrita stagione di Serie A. L’appuntamento per i tifosi è fissato per sabato 20 ottobre alle ore 18.30.