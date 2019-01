Coppa Divisione: la Came Dosson sfida il Real Rieti

Mancano solo due giorni alle Final 4 di Coppa Divisione, in programma a Pesaro il 26 e 27 gennaio; quest’anno tra le protagoniste c’è anche la Came Dosson del Presidente Zanetti, grazie al successo nei quarti di finale contro il Meta Catania dello scorso dicembre.

Una vetrina di assoluto valore per i biancoblu di mister Rocha che avrebbe voluto arrivare all’appuntamento con tutti gli effettivi disponibili, invece dovrà fare a meno di Cainan De Matos e Japa Vieira, squalificati a causa dell’espulsione rimediata nell’ultima gara di campionato contro L’Acqua&Sapone. L’allenatore verdeoro non è comunque certo il tipo di persona che si arrende facilmente e in settimana ha lavorato intensamente con i suoi ragazzi per preparare al meglio la semifinale di Coppa Divisione. Le ultime due prestazioni, contro le corazzate Pesaro e Acqua&Sapone, pur non avendo portato alcun punto a Bellomo e compagni, hanno comunque trasmesso ai biancoblu la consapevolezza di poter giocare alla pari con chiunque. L’avversario di turno, il Real Rieti di mister Festuccia, arriva all'appuntamento nel migliore dei modi, visto che dopo la sconfitta dello scorso 7 dicembre a Eboli in campionato, sono arrivate solo vittorie per Kaka e compagni, ora secondi in classifica alle spalle dell’Acqua&Sapone. Non sorprende affatto la striscia di vittorie dei laziali viste le individualità che ne compongono la rosa: Rafinha, Jefferson, Joazinho e Chimanguinho solo per citarne alcuni. Per tutti i tifosi e appassionati di futsal l’appuntamento è per le ore 19 di sabato 26 gennaio, la gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di PMG Sport Futsal, e sarà preceduta dall'altra semifinale tra i padroni di casa del Pesaro e il Lido di Ostia.