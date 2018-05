La Came Dosson mantiene il suo portiere di fiducia: rinnovato il contratto a Morassi

CASIER Prosegue la costruzione della Came C5 del futuro, dopo il rinnovo di Japa arriva un'altra importante conferma: Luca Morassi ha infatti rinnovato per i prossimi 3 anni il suo rapporto di collaborazione con la società del Presidente Zanetti che soddisfatto commenta con questa parole l'avvenuto accordo: "Siamo molto contenti che Luca continui a difendere la porta della Came, molte delle soddisfazioni maturate nell'ultima stagione sono il frutto delle sue prestazioni e della sicurezza che ha saputo infondere a tutti i compagni di squadra". Soddisfatto anche il portiere friulano, queste le sue prime parole dopo le strette di mano di rito: "Sono molto contento di aver rinnovato con questa società per altre tre stagioni; è un ambiente sano e corretto e sono felicissimo di aver sposato questo ambizioso progetto".