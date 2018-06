Quinta stagione consecutiva in maglia biancoblu: Pablo Belsito rinnova con la Came

CASIER Altra importante conferma tra le fila della Came Dosson C5 in vista della prossima stagione: il centrale classe 1986 Pablo Esteban Belsito giocherà per la quinta stagione consecutiva in maglia biancoblu. Importantissima la conferma del giocatore argentino, una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Sylvio Rocha, che commenta così l'esito della trattativa: "Sono molto contento di aver prolungato per un'altro anno la mia permanenza alla Came, non ci abbiamo messo molto a trovare l'accordo col presidente, ci conosciamo da tanti anni e c'è molta stima reciproca. Qui mi trovo benissimo e come ho già avuto modo di dire in altre occasioni questa è come la mia seconda casa; nella prossima stagione sarà molto difficile ripetere i risultati di quella appena conclusa e ritengo che l'obiettivo sia quello di continuare il percorso di crescita per mantenerci ai massimi livelli della Serie A Futsal".