Came Dosson: il portiere Lorenzo Pietrangelo rinnova per i prossimi 3 anni

Prosegue la costruzione della Came C5 del futuro, arriva un'altra importante conferma: Lorenzo Pietrangelo ha infatti rinnovato per i prossimi 3 anni il suo rapporto di collaborazione con la società del presidente Zanetti che soddisfatto commenta con questa parole l'avvenuto accordo: «Siamo molto soddisfatti che Lorenzo continui a difendere la porta della Came, le sue prestazioni sono state fondamentali quest'anno per raggiungere gli obiettivi che avevamo programmato ad inizio stagione».

Molto contento dell'avvenuto accordo anche lo stesso Pietrangelo, che tra le altre cose nell'ultima stagione si è rivelato ancora insuperabile nel neutralizzare i tiri liberi: «Sono molto felice di aver rinnovato con la Came, una squadra che ha gli stessi miei obiettivi, tra cui il più importante è quello di migliorarsi sempre! Qui c'è quello che serve per crescere ed è quello che mi preme fare, lavorare duramente per raggiungere grandi traguardi di squadra; la società ha dimostrato molta fiducia in me ed i meravigliosi tifosi biancoblu si meritano tante soddisfazioni! Non vedo l'ora di ricominciare».