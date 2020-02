Came Dosson, rinviati i quarti di finale contro la Feldi Eboli

La gara valida per i quarti di finale di Coppa della Divisione tra Feldi Eboli e Came Dosson in programma domani sera ad Eboli è stata rinviata a data da destinarsi.

Come si legge nel Comunicato della Divisione Calcio a 5 emanato nel pomeriggio "con riferimento all'ordinanza N.64 del 27.02.2020 emanata dal Sindaco di Eboli relativamente alla sospensione di tutte le attività sportive programmate presso le strutture comunali fino a domenica 1 marzo 2020, al fine di consentire una sanificazione approfondita e straordinaria degli ambienti, si dispone il rinvio a data da destinarsi per la gara di Coppa della Divisione del 28.02.2020 tra Feldi Eboli e Came Dosson".