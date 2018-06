Nuova conferma in casa Came Dosson: Thiago Grippi rinnova per i prossimi tre anni

CASIER Ennesima conferma importantissima in casa Came Dosson C5 in vista della stagione 2018/2019: rinnovata per altri 3 anni la collaborazione con Thiago Grippi. A convincere la società biancoblu sono state sicuramente le ottime prestazioni di Thiago che nel suo primo anno in maglia Came si è rivelato subito una delle pedine più preziose per mister Rocha; per lui tra l'altro 20 reti tra Regular Season e Play Off, alcune figlie di giocate di gran classe, altre, come quella contro il Napoli ai Play Off, pesanti e decisive per le sorti Came.

Le parole del presidente Alessandro Zanetti subito dopo la conferma del giocatore: "Thiago rientrava nel nostro progetto presente e futuro e la sua volontà di farne parte da protagonista mi riempie di orgoglio". Grande soddisfazione anche da parte del giocatore brasiliano che proprio dal Brasile, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza con la famiglia, commenta così: "Sono molto felice di sposare questo progetto, questa squadra, queste persone che mi hanno accolto molto bene fin dall'inizio. Voglio dimostrare in campo il mio valore, ancora di più per ripagare la fiducia che la Came ha sempre avuto nei miei confronti".