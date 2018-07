"Imoco Boom", al via la campagna abbonamenti all'Imoco Volley 2018/19

CONEGLIANO Con l'hastag #imocoboom parte da lunedì la Campagna Abbonamenti alla stagione 2018/19 dell'Imoco Volley. Un abbonamento "all inclusive" che permette a chi si abbona di assistere a tutte, ma proprio tutte, le partite che le Pantere giocheranno al Palaverde in Campionato, Coppa Italia e Champions League, compresi play off ed eventuali finali! Quest'anno la formula è ancora più ricca e conveniente, visto che si giocherà una partita in più di Regular Season in A1 allargata a 13 squadre e in Champions, terminata l'era della Final Four, anche l'eventuale semifinale vedrà un match con andata e ritorno. Da lunedì quindi presso la Garbellotto spa di Conegliano (dalle 17 alle 19) gli ex abbonati potranno rinnovare in prelazione il proprio abbonamento (con una conveniente scontistica) e anche nuovi abbonati potranno acquistare i posti non numerati (Curva) o posti numerati liberi da abbonamento. La prima fase terminerà il 27 luglio, per poi riprendere la vendita il 3 settembre. #imocoboom!

Acquistando l’abbonamento alla stagione 2018/2019 di Imoco Volley, si potrà assistere a TUTTE le partite che le Pantere giocheranno al Palaverde, compresi Play Off di campionato, eventuali Finali Scudetto e play off di Champions League! L'abbonamento comprende tutto il Campionato di A1 (quest’anno c’è una partita in più in Regular Season visto l'allargamento a 13 squadre), Play Off Scudetto, girone e Play Off di CEV Champions League (compresa l’eventuale semifinale, novità 2018/2019) e Coppa Italia (turno dei quarti di finale). L'abbonamento non sarà valido per eventuali partite o manifestazioni oltre a queste non organizzate da Imoco Volley al Palaverde.

LE PROMOZIONI SPECIALI Sconto Famiglia: la promozione è valida SOLO per i nuovi abbonati. Dopo il primo abbonamento a tariffa “Intera”, a partire dal secondo abbonamento acquistato ad ogni familiare verrà applicata la tariffa “Sconto Famiglia”. Sconto Ex: confermata la scontistica riservata esclusivamente agli abbonati 2017/2018. Ridotto 6-12: nei settori “Curva” e “Distinti” tariffa ridotta per i bambini tra i 6 e i 12 anni di età.

LVF TV E' CONVENIENTE CON L'ABBONAMENTO A IMOCO VOLLEY! Imoco Volley, anche quest’anno, vi offre la possibilità di acquistare a un prezzo eccezionale l’abbonamento a LVF TV (la Web Tv digitale e ufficiale della Lega Pallavolo Femminile di Serie A1 dove si potranno seguire in diretta tutte le partite del Campionato Italiano). Prezzo: 30,00 € info: www.legavolleyfemminile.it

PRELAZIONE ABBONATI E VENDITA LIBERA: DA LUNEDì IN VENDITA GLI ABBONAMENTI A CONEGLIANO - SEDE GARBELLOTTO SPA La vendita è attiva dal 16 luglio al 27 luglio (esclusi sabato e domenica) presso la Garbellotto spa a Conegliano, Viale Italia 200, dalle 17,00 alle 19,00. Bisogna presentare la tessera di abbonamento della scorsa stagione per poter esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. Contemporaneamente sarà attiva la vendita dei posti non numerati (Curva) e dei numerati liberi da abbonamento.

PREZZI E SETTORI

Curva: 95 euro - Sconto Famiglia (solo nuovi abbonati) 80 euro - Sconto Ex Abbonati 2017/18 70 euro - Ridotti (6-12 anni) 38 euro

Distinti Numerati: 160 euro - Sconto Famiglia (solo nuovi abbonati) 130 euro - Sconto Ex Abbonati 2017/18 115 euro - Ridotti (6-12 anni) 70 euro

Centrali: 300 euro - Sconto Famiglia (solo nuovi abbonati) 250 euro - Sconto Ex Abbonati 2017/18 220 euro

Supercentrali: 370 euro - Sconto Famiglia (solo nuovi abbonati) 310 euro - Sconto Ex Abbonati 2017/18 280 euro