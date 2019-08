Calcio d'estate: al via la campagna abbonamenti del Treviso Academy

Tutto è pronto per l’avvio della Campagna Abbonamenti del Treviso Ac. per la stagione 2019/2020 che è fissato al prossimo 10 agosto per terminare il 07 settembre. Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario recarsi presso la segreteria dello Stadio Tenni di Treviso (ingresso cancello n. 2 di via Ugo Foscolo; segreteria sotto Tribuna) nei seguenti giorni e orari: il sabato dalle ore 9 alle ore 13, il martedi e il giovedi dalle ore 16 alle ore 20. Le tessere di abbonamento daranno diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe del Campionato Regionale di Promozione e della prima fase a gironi di Coppa Veneto che inizia il 25 agosto. I costi: abbonamento in tribuna 100 euro, abbonamento in curva 70 euro. Ingresso gratuito per gli Under 14, per i disabili e un loro accompagnatore. Per informazioni: cell. 3395317749; mail: abbonamenti.trevisoac@gmail.com.

"Si apre la campagna abbonamenti per il campionato di calcio di promozione 2019/2020, dove militerà la nostra neonata società calcistica cittadina. La voglio battezzare la campagna abbonamenti del riscatto – sottolinea Giuseppe Lucchese, presidente onorario del Treviso Ac. – un grande trasporto e una grande passione sta unendo molte persone attorno ad un progetto sportivo avvincente. Siamo fieri e felici di avere al nostro fianco i nostri tifosi e moltissimi simpatizzanti che hanno a cuore i nostri colori, per vivere insieme un percorso sportivo ricco di soddisfazioni. Vorremmo poter immaginare di contare su un numero sempre più numeroso di appassionati capaci di riscoprire e alimentare l'entusiasmo per un sogno sportivo da vivere nel nostro glorioso stadio Tenni e per questa nostra storica e amata società biancoceleste”. Il Consorzio Treviso Siamo Noi nei prossimi giorni definirà alcuni benefit molto significativi per gli abbonati.