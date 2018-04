Campionati Europei Under23 a Yerevan: la trevigiana Bianchin è bronzo nel fioretto

TREVISO Scherma veneta protagonista a Yerevan in Armenia, dove da domenica sono in corso i Campionati Europei Under23. Nella seconda giornata di gare l’Italia ha conquistato due medaglie, entrambe nel fioretto femminile ed entrambe grazie alla prestazione di atlete provenienti dal Veneto. La delegazione azzurra festeggia Martina Sinigalia, mestrina in forza al Centro Sportivo dei Carabinieri, che si laurea campionessa europea Under23 al termine di una prestazione eccellente, culminata in finale con la perentoria vittoria per 15-1 sulla romena Maria Boldor.

La seconda medaglia è invece quella di bronzo che arriva grazie ad Elisabetta Bianchin, atleta di Scherma Treviso in forza all’Aeronautica Militare, fermata in semifinale proprio da Martina Sinigalia col punteggio di 15-8. Martina Sinigalia aveva affrontato e vinto un altro derby azzurro, ai quarti di finale, contro la veneziana Erica Cipressa, superata per 15-7. Si era fermata nei 32 la corsa della padovana Marta Ricci (campionessa italiana di categoria), sconfitta 15-14 dalla ungherese Mesteri.

Nell’altra gara di giornata, nella spada maschile I’Italia non ha raggiunto il podio. I migliori degli azzurri sono stati Cosimo Martini e Valerio Cuomo, sconfitti agli ottavi di finale. Martedì si conclude il programma delle gare individuali con le prove di sciabola femminile e fioretto maschile, dove sarà impegnato il vicecampione europeo Under20, il padovano Davide FIlippi. Da mercoledì iniziano invece le prove a squadre e salirà subito in pedana il quartetto veneto di fioretto femminile.