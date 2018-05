Campionati Italiani Juniores 2018: martedì 8 maggio si svela il programma

LORIA La città di Loria si sta preparando all'invasione tricolore del prossimo 17 giugno quando, sulle strade della Marca Trevigiana, si assegnerà il titolo di Campione Italiano Juniores. Dopo mesi di intenso lavoro che hanno visto all'opera gli uomini dell'Uc Loria, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e lo staff dell'Uc Giorgione, tutti i dettagli sono pronti per la prova tricolore che sta già attirando l'attenzione dei migliori giovani talenti del ciclismo italiano. Il primo appuntamento ufficiale nel corso del quale verrà svelato l'intenso programma di manifestazioni ed eventi legato ai Campionati Italiani Juniores è stato fissato per martedì 8 maggio quando, alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di Loria si terrà la conferenza stampa che farà scattare ufficialmente il conto alla rovescia in vista del prossimo 17 giugno.



"Per noi è un onore poter curare l'organizzazione di un evento così prestigioso a livello nazionale" ha sottolineato il presidente dell'Uc Loria, Leandro Fabris. "In questi mesi abbiamo concretizzato le tante idee che abbiamo elaborato insieme agli amici dell'Uc Giorgione e all'Amministrazione Comunale. C'è ancora molto lavoro da svolgere in vista del prossimo 17 giugno ma possiamo dire di essere pronti per mettere in cantiere un Campionato Italiano all'altezza del prestigio che merita questa corsa. Nelle ultime settimane abbiamo completato tutte le incombenze tecniche e burocratiche: siamo pronti a metterci alla guida della macchina tricolore e martedì prossimo accenderemo i motori".



Soddisfatto dello stato di avanzamento del "cantiere tricolore" anche il primo cittadino di Loria, Silvano Marchiori: "Loria è da sempre terra di ciclismo, per questo non avevamo dubbi che i nostri uomini fossero in grado di allestire un evento straordinario. Sono certo che il prossimo Campionato Italiano oltre a tutte le qualità tecniche di un percorso unico sarà ricordato per la calorosa e appassionata accoglienza che la nostra cittadina e tutto il territorio interessato dalla corsa saprà riservare agli atleti che arriveranno qui da tutte le parti d'Italia". Appuntamento dunque fissato per martedì 8 maggio, alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Loria per conoscere in assoluta anteprima l'imperdibile programma dei Campionati Italiani Juniores 2018.