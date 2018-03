Campionati Italiani Primaverili Assoluti di Nuoto Pinnato: otto medaglie per la Tarvisium

TREVISO Tre intensi giorni di gare nello scorso weekend a Lignano Sabbiadoro per i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto Pinnato. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha visto la partecipazione di trenta società e quasi mille atleti/gara. I tempi limite imposti dalla Federazione hanno causato il restringimento del il lotto dei partecipanti a questo evento che rappresenta il maggior appuntamento agonistico nazionale della stagione primaverile. Il piano vasca ha comunque visto la presenza della Nuoto Pinnato Tarvisium di Treviso, la squadra trevigiana di maggior tradizione pinnatistica della Marca con i suoi quasi quarant’anni di storia agonistica.

Sotto la guida del proprio tecnico federale Fabio Paon, otto atleti, appartenenti alle categorie assolute e giovanili sono scesi in acqua riportando a Treviso otto medaglie, tra ori, argenti e bronzi, di cui tre assolute e cinque giovanili, eccezionalmente tutte nelle tre competizioni subacquee, i 50 metri apnea, i 100 e i 400 metri velosub, interamente nuotati con l’ausilio di una piccola bombola caricata ad aria compressa da reggere a viva mano e da cui respirare. Laura Magoga, Elia Tonolo, Chiara Cecere, Giovanni Benedetti e Leonardo Corò gli atleti medagliati. Ma non possiamo dimenticare le tante finali nelle prove di velocità conquistate da Camilla De Adamo nella velocità di superficie con le pinne e la monopinna, il quarto posto di Alberto Bertoldo nella velocità subacquea e le prestazioni di Martina Mori. Ora brevissima pausa per affrontare, durante il Weekend prepasquale, una nuova trasferta, ancora a Lignano Sabbiadoro, per confrontarsi con i big mondiali della specialità durante l’unica tappa italiana della Coppa del Mondo.