A Mareno di Piave torna l'appuntamento con i campionati di staffette cross

MARENO DI PIAVE La corsa campestre assegna i primi titoli della stagione. Domenica 21 gennaio, a Mareno di Piave, sono infatti in cartellone i campionati provinciali di cross a staffette.

La manifestazione, un classico dell’annata trevigiana sui prati, è organizzata dall’Atletica Santa Lucia di Piave in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal e con il patrocinio del Comune di Mareno di Piave. Si correrà nei pressi del Palazzetto dello Sport. Le staffette saranno composte da tre atleti che affronteranno distanze diverse: 400, 600 e 800 metri per le categorie ragazzi e cadetti; 300, 400 e 500 metri per la categoria esordienti, dove la squadra potrà anche essere mista (maschile e femminile). Di contorno, in apertura di mattinata, il campionato provinciale individuale di cross lungo per la categoria allievi (2,8 km per la gara maschile, 2 km per quella femminile). La manifestazione sarà anche valida per il campionato provinciale giovanile di società. Questo il programma della mattinata. Ore 10: allievi e allieve. 10.20: ragazzi. 10.40: ragazze. 11: cadetti. 11.20: cadette. 11.45: esordienti A maschili e femminili.