Campionati provinciali di staffette di cross: a Mareno di Piave è festa per quattro

Pronti, via. Si è alzato il sipario sulla stagione provinciale del cross. Circa 140 staffette hanno fatto passerella, sabato mattina, sui prati attorno al palazzetto dello sport di Mareno di Piave per il campionato provinciale della specialità. Un classico appuntamento d’inizio anno, sempre molto apprezzato dalle società. I titoli provinciali di staffette sono andati ad un poker di società: Atletica Quinto Mastella (cadetti) e Nuova Atletica Tre Comuni (ragazzi) in campo maschile; Atletica Ponzano (cadette) e Trevisatletica (ragazze) a livello femminile. Marco Uliana (Vittorio Atletica) e Angelica Buso (Atl. Valdobbiadene) hanno invece primeggiato nelle gare individuali allievi, anch’esse valide per l’assegnazione dei titoli provinciali. Ottima l’organizzazione dell’Atletica Santa Lucia di Piave.

RISULTATI. MASCHILI. Campionato provinciale allievi (2,8 km): 1. Marco Uliana (Vittorio Atletica), 2. Alessandro Introvigne (Silca Conegliano), 3. Samuele Voltolina (Vittorio Atletica). Cadetti (400-600-800): 1. Us Quinto Mastella A (De Benetti, Doro, Lazzaro), 2. Atl. Pederobba A (Bresolin, Galli, Orlando), 3. Vittorio Atletica A (Roma, Tocchet, Cao). Ragazzi (400-600-800): 1. Nuova Atl. Tre Comuni A (Ruffoni, Roman, Gardenal), 2. Atl. Valdobbiadene A (Foley, Agostinetto, Chakir), 3. Atl. Silca Conegliano A (Rossi, Capraro, De Noni). FEMMINILI. Campionato provinciale allieve (2 km): 1. Angelica Buso (Atl. Valdobbiadene), 2. Sofia Ros (Vittorio Atletica), 3. Sara Meneghel (Team Treviso). Cadette (400-600-800): 1. Atl. Ponzano A (Baseggio, Carniato, Vidotto), 2. Atl. Valdobbiadene (Agostinetto, Prosdocimo, Piccolo), 3. Atl. Stiore Treviso A (Betteti, Madella, Maglione). Ragazze (400-600-800): 1. Trevisatletica A (Genovese, Agbortabi, Buso), 2. Atl. Silca Conegliano A (Camerotto, De Noni, Bottega), 3. Atl. Ponzano A (Buso, Tozzato, Schiavinato).

Gallery