Gli Arcieri di Treviso fanno centro ai campionati regionali indoor di Belluno

TREVISO Grande orgoglio per l'allenatore e presidente di società Pino May, il quale segue con costanza i progressi dei suoi atleti che conseguono una vittoria dopo l'altra nonostante le strutture poco adatte a una disciplina che prevede la possibilità di allenarsi anche su lunghe distanze.

Riconferma il titolo di campionessa regionale Gioia Mestriner nella disciplina del compound, categoria juniores. Si distinguono sul podio Vittoria Pavan, secondo posto per l'arco olimpico ragazze individuale e di squadra insieme a Chiara Bernardi e Alissa Molin, mentre Flavio Caoduro ottiene la medaglia d'argento nel compound allievi e l'oro con la squadra composta da Andrea Scattolin e Giacomo Destro. La master Maria Giovanna Minetto conquista il secondo posto del compound, mentre i master arco nudo Ernesto Contessa e Mirco Faganello raggiungono rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio e insieme a Franco Rigato vincono il bronzo di squadra. Il team dell'arco nudo si distingue inoltre negli scontri assoluti e si aggiudica l'argento con Giorgio Franchino. Tripudio di frecce e di medaglie, la società chiude in seconda posizione nel medagliere e al Trofeo Tormen. Gli Arcieri di Treviso si possono dichiarare soddisfatti, in attesa del prossimo appuntamento di fine mese a Rimini per gareggiare ai campionati Italiani Indoor.