Campionati Studenteschi: 4 atlete del Giorgione Pallavolo sul tetto regionale

CASTELFRANCO VENETO Collaborare per crescere. A crescere sono Anna Basso, Greta Santin, Sofia Pozzebon e Sofia Poser, a collaborare sono Giorgione Pallavolo e Pallavolo Fanzolo Vedelago. Risultato? Le quattro atlete passate dal Vedelago al Giorgione non solo si sono laureate campionesse provinciali FIPAV e sono ora in semifinale regionale, ma hanno anche trascinato la scuola media dell’istituto statale comprensivo di Vedelago alla vittoria regionale nei campionati studenteschi. Le quattro promettenti, tutte in terza media, si sono imposte 2-1 sulla media di Marcon (VE) nella finale disputatasi a Belluno.

«E’ stata una bellissima esperienza – racconta Anna Basso - perché abbiamo giocato gli incontri senza l’ansia che avvertiamo in questa fase regionale dei campionati di federazione. Per noi, il livello è stato più che abbordabile almeno fino alla finale». Molto particolare la formula, a conferma del valore ricreativo della competizione. Tutte le atlete della rosa dovevano giocare almeno un set intero (ai 15 punti), senza possibilità di cambi. Basso e Poser sono rimaste sempre in campo, Pozzobon e Santin hanno giocato il 2° e 3° trascinando la media di Vedelago sul tetto studentesco regionale.