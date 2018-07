Terzo round del Campionato Italiano Autocross a Ravenna: Matteo Altoè è terzo

COLLE UMEBRTO Torna a casa soddisfatto Matteo Altoè dopo una prova piuttosto impegnativa sulla pista di Ravenna, dove è riuscito a centrare un ottimo terzo posto. Il pilota trevigiano ha ben figurato nel terzo round stagionale del Campionato Italiano Autocross, valido anche per il Campionato Europeo Central Zone, e dopo essersi qualificato per la prova finale, ha raggiunto la terza posizione dovendosi accontentare di questo piazzamento a causa delle condizioni dell’asfalto.

Altoé ha comunque concluso con il sorriso questa prova e ha portato a casa punti importanti in ottica campionato. Matteo Altoé: “Dopo le qualifiche in difficoltà abbiamo aggiustato l’assetto e fortunatamente nelle 3 heat di qualificazione abbiamo recuperato bene ottenendo due secondi posti e un terzo. In semifinale, dopo una bella lotta, abbiamo mantenuto la terza posizione di partenza e ci siamo qualificati quinti per la partenza della finale. In finale eravamo allo stremo delle forze per il caldo: alla prima curva ero quarto, alla seconda eravamo terzi e poi purtroppo la polvere ha avuto il sopravvento sul terreno di gara. Pericoloso rischiare di andare a impensierire i due piloti che mi precedevano. Sono però soddisfatto della mia prestazione”.