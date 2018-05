Al Campionato C5Treviso un gran finale di stagione per agguantare il pool scudetto

TREVISO Fantastico finale di stagione per agguantare il sospirato Play Scudetto del Campionato 2017/18 di C5Treviso! Nelle ultime 3 giornate con risultati sempre in bilico, basta osservare il gran numero di pareggi, 8 squadre accedono ai Play. Nel girone A la fa da padrone l’Atl. GinTonic (detentrice Scudetto in carica) poi a seguire entrambe a 30 punti Gas&Co e SC Arsenal che sono andate a braccetto per tutto il girone di ritorno e solo lo scontro diretto ha deciso la loro posizione. Di queste 2 squadre ne sentiremo parlare perché nelle loro file giocano i cannonieri del girone A. Come 4^ squadra il Musestre con un bel collettivo ha la meglio su MG Sabbiature 5^, ma solo per via degli scontri diretti. Al 6° posto ad un solo punto di distacco Opera Prima che, dopo aver fatto un bellissimo inizio di stagione, subisce un calo nella seconda parte che gli sarà fatale per l’accesso e si ritrova così nella Coppa di Lega.

Mg Sabbiature e Opera Prima puntano decisamente a vincere la Coppa di Lega. 7° Posto Pitture Edili Beraldo che un pò si perde durante la stagione pur mostrando nelle singole partite di giocarsela con tutte. Chiudono il girone Next Level e Fiamme Azzurre, belle squadre ma pagano sul campo la mancanza di esperienza soprattutto nei secondi tempi e nella gestione della partita. Nella Coppa di Lega cercheranno di dar fastidio alle Big. Nel girone B il Real Villorba ruba lo scettro di regina ad AutoTre nella sfida finale dell’ultima giornata. Durante la stagione il Real ha sempre tenuto il passo sviluppando un gioco più corale rispetto al Campionato scorso e sicuramente si prepara ad un Play Scudetto da protagonista. AutoTre chiude al 2° posto, squadra sempre presente nei Play Scudetto da diversi anni ma in questa stagione si nota una rosa corta che spesso va in debito di ossigeno durante le partite di cartello. 3^ meritatissima posizione a Zeus Pizza che quest’anno con ulteriori innesti di qualità e con grande merito accede ai Play dopo che nello scorso anno si giocò la Finalissima la Coppa di Lega.

Il 4° posto se lo aggiudica Zemanlandia distaccando gli inseguitori di 3 punti. Zemanlandia che ha sviluppato il proprio cammino un po’ a singhiozzo alternando a momenti belli e fluidi a momenti improvvisi di non gioco durante la gara. Al 5° posto All Beck’s che accede alla Coppa di Lega ma come sviluppo di gioco meriterebbe i Play. Il problema si presenta in alcune partite nelle quali sparisce il loro gioco di squadra ad alto livello a favore delle individualità ed è per questo che pagano a caro prezzo la mancanza dei 3 / 4 punti buoni per fare il salto di qualità. All Beck’s la riteniamo una squadra da finale della Coppa di Lega. A seguire tris di squadre a 19 punti, SS Trinità che migliora in modo fantastico il tipo di gioco rendendola veramente dura ad affrontare. New Team squadra nuova ed è subito protagonista ad inizio di stagione per poi calare vistosamente nella parte finale di stagione. The Bulldogs invece è un pò la delusa del girone perché hanno un grande potenziale che quest’anno non sono riusciti ad esprimere se non saltuariamente, si rifaranno in Coppa di Lega? Fanalino di coda BirraReal, giovanissima squadra formata da amici con un comportamento esemplare di educazione in campo da prendere come esempio da tutti. Sicuramente dopo questa esperienza nell’11° Campionato il loro sistema di gioco migliorerà notevolmente come già si è notato in questa fase finale.