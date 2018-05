Al campionato C5Treviso è l'ora delle semifinali e non son mancate le sorprese

TREVISO Nell’11° campionato C5Treviso siamo arrivati alle Semifinali delle 3 competizioni e non sono mancate le sorprese. Ma procediamo con ordine ed osserviamo insieme.

PLAY SCUDETTO : del girone X passa in semifinale Atl. GinTonic con 9 punti e Musestre con 3. In realtà le altre 2 squadre eliminate , Zeus Pizza ed AutoTre, finiscono anche loro a 3 punti. Come si nota la seconda posizione è stata conquistata solo con la classifica avulsa nella quale ha pesato la differenza reti e per una sola rete il Musestre l’ha spuntata. Nel Girone Y le semifinaliste sono Real Villorba con 9 punti ed SC Arsenal con 6. Vengono eliminate Zemanlandia e Gas&Co. Semifinali Play Scudetto: Real Villorba – Musestre 7-4 ed Atl GinTonic-SC Arsenal 1-8. Quindi in finalissima si troveranno di fronte il Real Villorba dopo un ulteriore salto di qualità dopo la conquista della Coppa di Lega della passata stagione ed lo SC Arsenal che hanno il merito di eliminare i campioni in carica dell’Atl. GinTonic. SC Arsenal accede con grande merito dopo aver condotto una bellissima stagione nei gironi regolari.

COPPA DI LEGA : non meno interessante questa competizione in confronto ai Play Scudetto formata da 2 gironi da 5 squadre. Nel Girone J chiude al 1 ° posto SS Trinità ed accede direttamente alla semifinale con 4 vittorie su 4. Le atre 2 compagini che accedono ai quarti sono MG Sabbiature e The Bulldogs mentre per Fiamme Azzurre e Pitt. Edili Beraldo la stagione finisce qui. Nel Girone K il 1° posto lo conquista la squadra All Beck’s ed anche lei vola in semifinale. Opera Prima e New Team rispettivamente 2^ e 3^ accedono ai quarti mentre BirraReal e Next Level chiudono il girone salutandoci. Nei quarti Opera Prima – The Bulldogs 8-4 ed Mg Sabbiature – New Team 2-3. Ma la vera sorpresa giunge dalle semifinali dove vengono eliminate le 2 squadre favorite al traguardo finale: SS Trinità – Opera Prima 10-2 e All Beck’s – New Team 5-6. Finalissima tutta da giocare tra SS Trinità e New Team, non mancate!