Campionato Calciotto TV: i campioni del 2018 sono i ragazzi dello Spartak Chispa

MORGANO Si decide solo all'ultima giornata il Campionato 2017-2018 Calciotto TV, l'unico movimento ufficiale di calcio a 8 a Treviso e provincia, e a vincere per la prima volta in Serie A dopo quattro anni di crescita continua è lo Spartak Chispa di Mister Klaudio Graceni. Il testa a testa con il Quinto Team, secondo classificato, si è deciso solo negli ultimi minuti dell'ultima giornata in programma, giusto per aumentare ancor di più l'andrenalina dopo sette mesi di autentica passione.

Un trionfo per lo Spartak, realtà che coniuga molto bene un mix tra giocatori giovani ed esperti, che dopo la vittoria in Coppa dello scorso anno scrive finalmente il proprio nome nell'albo d'oro della Serie A del Campionato, spodestando i bi-campioni in carica del Quinto Team che devono accontentarsi del secondo posto ad un solo punto dalla capolista. Un Campionato spettacolare quello che si è appena concluso. “E' stato un anno fantastico” dice Massimiliano Cattarin, Team Manager di Calciotto TV “Il livello del calcio a 8 trevigiano si è alzato molto e la nostra Serie A è stata un successo clamoroso. Le squadre tendono a strutturarsi sempre meglio pur mantenendo il carattere ancora amatoriale della competizione e a beneficiarne è l'organizzazione e lo spettacolo. Anche in Serie B, dove a settembre prossimo aspettiamo tutte le nuove realtà che si vorranno avvicinare al calciotto, si sono viste grandi cose e con l'aumentare del numero di squadre il divertimento è assicurato per tutti!”.

Una Serie B che ha visto un dominatore assoluto, il Giorgiotto: la squadra castellana infatti non ha avuto rivali nella serie cadetta ed ha posto le basi per il salto di categoria che l'aspetta nel Campionato 2018-2019. La CSEN Treviso Cup invece è stata vinta dall'Hostaria Vecia Frescada. La squadra di Filippo Bonan porta a casa il primo trofeo della sua storia: un Frescada che si è dimostrato micidiale negli scontri diretti anche se per decidere il vincitore di Coppa in finale non sono bastati i 60 minuti e si sono dovuti aspettare i calci di rigore per avere la meglio della Lokomotiv Busta. Spartak Chispa e Hostaria Vecia Frescada si sfideranno a settembre in Supercoppa, come da tradizione pochi giorni prima del via del nuovo Campionato 2018-2019.

A Morgano dal 21 maggio prossimo partirà la quinta edizione del Torneo Estate Calciotto TV dove sono già andati esauriti tutti i posti disponibili, giusto per ribadire ancora una volta la crescita del calcio a 8 nel nostro territorio sotto l'organizzazione Calciotto TV – ASD MCP Sport. Dal 7 al 14 maggio i riflettori saranno poi tutti puntati sulla Rappresentativa Calciotto TV impegnata in Russia per la Continental Football League, il più importante evento al mondo di calcio a 8 per il quale sono stati convocati da Mister Casagrande dodici giocatori in rappresentanza di otto diverse squadre di club. Come dicono sempre...Treviso c'è!

Gallery