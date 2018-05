Campionato Europeo Endurance 24h Mtb in Slovacchia: ci sarà anche il Nova Virtus

FOLLINA La prossima settimana il Team Nova Virtus sarà di nuovo in trasferta, questa volta si va in Slovacchia per il Campionato Europeo Endurance 24h Mtb. Tra gli atleti che difenderanno i colori del team c'è come sempre Alessio Carpenè di Miane che da 5 anni ormai pratica la disciplina Endurance in Mtb e che in questi anni è stato protagonista nel Campionato Italiano 24h Mtb e per ben due anni (2016-2017) si è classificato al 3° posto di Categoria. Tra i suoi risultati ricordiamo anche un buon 2° posto nella 24h della Serenissima nel 2016, un 3° posto alla 24h Della Val Rendena 2017 e la vittoria della Ultracycling Dolomitica in Team 2 con la compagna di squadra Ivana Furlan nel 2017.

Poi ci sarà anche Davide Meler di Falzè di Piave, maestro di sci e ultracycler a tutti gli effetti che in questi anni ha preso parte a numerose gare di ultra distanza dove ha raccolto tantissime soddisfazioni personali e nelle quali è cresciuto molto a livello sportivo. Per lui ricordiamo la bellissima prestazione alla Bikingman Corsica dello scorso Aprile dove ha percorso 700 km non stop in totale autonomia in circa 42h. Entrambi il 2-3 Giugno in Slovacchia saranno quindi al Campionato Europeo Endurance 24h Mtb dove gareggeranno contro i migliori atleti Endurance di tutta Europa su un circuito molto tecnico di 8 km e 290 metri di dislivello da ripetersi per 24 ore.

