Campionato Europeo: il tifo per Samuele Battistella

CASTELFRANCO VENETO Si sono aperti quest'oggi con le prove a cronometro riservate alle categorie femminili i Campionati Europei Juniores e Under 23 di Brno e Zlin (Repubblica Ceca) che vivranno domenica 15 luglio il proprio culmine con la prova in linea degli Under 23. Tra gli azzurri in gara domenica sarà presente anche il portacolori della Zalf Euromobil Désirée Fior, Samuele Battistella: per il rossanese classe 1998 che in questo 2018 ha già raccolto cinque successi si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione.

"Non sarà una gara facile. Domenica si correrà su un percorso difficile e in gruppo ci saranno tutti i migliori atleti d'Europa ma vestire la maglia azzurra è per me un orgoglio e un motivo in più per dare il meglio di me stesso" ha sottolineato Samuele Battistella. "Personalmente arrivo a questa prova con una buona condizione fisica e con la speranza che la Repubblica Ceca mi porti fortuna come è accaduto poco più di un mese fa alla Corsa della Pace".

E il tifo per Samuele Battistella si farà sentire forte domenica sulle strade di Zlin: tanti, infatti, sono i connazionali che si sono dati appuntamento sul circuito del Campionato Europeo proprio per sostenere il ragazzo della Zalf Euromobil Désirée Fior. A tifare per Battistella, seppur dall'Italia, ci saranno anche i compagni di squadra impegnati in questi giorni nel ritiro in altura per preparare la seconda parte di stagione.

I ragazzi diretti da Luciano Rui e Gianni Faresin torneranno in gara giovedì 19 luglio al Memorial Cochi Boni che si correrà in notturna a San Donà di Piave (Ve) mentre domenica prossima è in programma un prestigioso doppio appuntamento che vedrà le casacche bianco-rosso-verdi impegnate alla Bassano - Monte Grappa e al Memorial Zamperioli di Ponton (Vr).

"Domenica tiferemo tutti per Samuele che sarà in gara per un grande obiettivo come il titolo europeo"ha sottolineato il team manager Luciano Rui. "Il resto della squadra, sotto la supervisione di Gianni Faresin, in questi giorni sta svolgendo un grande lavoro di recupero e preparazione in vista della seconda parte di stagione nella quale vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere in questi mesi raccogliendo ben 20 successi e 42 podi".