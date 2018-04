Campionato italiano di dodgeball: alle finale ci sono ancora i Lions di Codognè

CODOGNE' Appuntamento ormai tradizionale, anche quest’anno Ravenna ospiterà le finali dei Campionati Italiani di dodgeball, di scena domenica 22 aprile nel grande palcoscenico del Pala Costa sotto l’organizzazione di Associazione Italiana Dodgeball. Il dodgeball è praticato in Italia dal 2007, dove è stato importato dal CSI di Ravenna, che non a caso quindi sarà il teatro di queste finali attese dalle squadre di tutta Italia. La stagione 2017/18 ha visto l’ennesima crescita di questo sport in continua evoluzione, che nel secondo campionato nazionale si è composto di sempre più tappe e più squadre, oltre alla grande novità rappresentata dall’introduzione del campionato italiano di categoria under 16.

Il torneo ha seguito la formula del campionato itinerante: partito da Castenaso, si è poi giocato anche a Brugnera, Empoli, Nocera Inferiore, Pianzano, Lucca, Forlì e Lugo. Tutte zone in cui il dodgeball è radicato e che forniscono squadre a un campionato che ha visto partecipanti da Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e Campania. Non sarà il primo appuntamento con il dodgeball nel weekend però, in quanto a Ravenna sabato 21 si svolgerà anche uno stage di selezione della nazionale italiana mista, in cui gli allenatori potranno osservare alcuni atleti in vista delle convocazioni per gli europei di fine ottobre. Il torneo continentale, giunto alla sua nona edizione, tornerà nel 2018 in Italia, più precisamente a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 28 ottobre. Un grande onore e onere l’organizzazione di un tale evento per la AIDB, che sta già lavorando per realizzare un torneo all’altezza delle aspettative. Le finali sono quindi un buon banco di prova per tanti giocatori, nella marcia di avvicinamento a questi attesissimi europei italiani.

Ma diamo un’occhiata alle contendenti in queste “final four”. Nella competizione maschile saranno impegnate ben due formazioni della società Shamrock Ravenna: la prima squadra, campione in carica, qualificatasi al primo posto in classifica generale vincendo tutte le partite finora disputate; la seconda squadra, Le Carni Ravenna, ha ottenuto un po’ a sorpresa il secondo posto nel ranking. Il derby quindi non sarà previsto almeno inizialmente, in quanto Shamrock Ravenna se la vedrà in semifinale con i Lions di Venetica Dodgeball (Codognè), mentre Le Carni con i conterranei Anubi DC Lugo. I veneti sono una formazione molto giovane ma ben rodata, che quest’anno si è guadagnata l’accesso alle finali con il quarto posto in classifica generale, con appena un punto di margine sulle inseguitrici. I gialloneri lughesi hanno strappato il pass grazie a una rimonta conclusa con il terzo posto conquistato all’ultima tappa di campionato.

Per quanto riguarda il campionato femminile lo svolgimento della stagione regolare è stato suddiviso in più tornei, ad ognuno dei quali poteva partecipare un diverso numero di squadre, con i singoli piazzamenti a fornire punti per la classifica generale. In cima, prima delle finali, si sono trovate le Lowenhaus Shamrock Ravenna, che hanno vinto due tornei in stagione. In semifinale se la vedranno con le Empoli Swarm, società consolidata che approda alle finali grazie alle proprie ragazze. Lo scontro opposto sarà accesissimo tra due formazioni che hanno sempre regalato spettacolo: da un lato le Lady Lions di Venetica Dodgeball, ovvero le campionesse in carica, che si sono aggiudicate il primo torneo stagionale; dall’altro le Valkyrie DC Lugo, arrivate sempre a contendersi i match fino all’ultimo respiro.

L’ultima categoria, una novità per questa stagione, ma già un sicuro successo, è quella degli Under 16. Alla prima esperienza le formazioni sono state tante e in continuo aumento, grazie anche in questo caso alla formula a tornei. I giovani atleti hanno sempre dimostrato grande combattività e le partite decisive si sono spesso giocate per pochi punti, cosa che ci si aspetta di diritto anche per le finali. In questo caso il tabellone vede Shamrock Faenza, vincitori di tutti i tornei stagionali, opposti a Lucca Dodgeball, che ha raccolto ottimi risultati pur non partecipando a tutti i tornei. L’altra semifinale sarà invece Dodgeball Scafati, una formazione alla prima esperienza nazionale ma capace di raggiungere sempre la finale nei vari tornei, contro Vikings DC Lugo, che come gli Shamrock giocheranno le finali in tutte e tre le categorie.

Tra le varie partite sarà ritagliato uno spazio anche per una importante iniziativa sociale, organizzata insieme alla Cooperativa Sociale "La Pieve". In Italia, e sempre a Ravenna, è stato infatti creato e sviluppato il regolamento di dodgeball adattato alla disabilità intellettivo-relazionale, per permettere a persone con diverse disabilità, dall'autismo alla sindrome di Down, di avvicinarsi al dodgeball giocandolo in una maniera pensata appositamente per loro. Nel corso delle finali ci sarà quindi anche un momento dimostrativo per mostrare a tutti i progressi di questo progetto. Per conoscere i campioni del Campionato Nazionale di Dodgeball AIDB non resta che aspettare domenica 22 aprile, dalle ore 10 presso il Pala Costa di Ravenna.

