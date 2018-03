Campionato Italiano Gruppi Spettacolo e Sincronizzato: un successo l'edizione di Conegliano

CONEGLIANO È stata una manifestazione, come ogni evento sportivo che si rispetti, costellata da gioie e dolori, conferme e nuove scoperte. Nella mattinata si sono svolti, come ogni giorno dallo scorso giovedì, le prove pista fondamentali per aiutare gli atleti a prendere confidenza con la tipologia di pavimentazione della Zoppas Arena di Conegliano.

I primi a giocarsi la corsa verso il titolo italiano sono stati gli 11 gruppi di Sincro Senior. Come già accaduto, ieri in altre categorie, inversioni di posizioni rispetto al 2017 e pochissime variazioni di classifica, anche oggi abbiamo trovato esiti simili. Troviamo in prima posizione, lo scorso anno secondi, i SINCRO ROLLER (ASD Sincro Roller Calderara) con “Skeletons”, un bel disco ispirato alla bella fiaba gotica di Tim Burton “Nightmare before Christmas”. L’ argento è andato in casa del MONZA PRECISION TEAM (Astro Roller Skating ASD) e la loro performance “ The Godfather” sulle musiche del Padrino. Terza posizione invece per il PTA ALBINEA (ASD Skating Club Albinea) e la loro rimata e onirica “The Dream”.

L’ultima gara della rassegna tricolore di Conegliano ha visto gareggiare 24 Piccoli Gruppi. Partendo dalla medaglia di bronzo a salire, vediamo piazzarsi terzo il gruppo DEJAVU (ASD Rollclub Scuola Pattinaggio) con il loro personale inno alla vita e al perseguimento dei propri sogni in “Noi, tessitori di sogni”. Secondo classificato ROMA ROLLER TEAM, il pool di 4 club romani (SSD Sport Academy Valle dei Casali ARL/GSD Fiamme Azzurre/ASD Alex Roma/ASD Talents Skating Club), dopo il quarto posto di Reggio Emilia 2017, si fa spazio grazie alla loro “Leonardo Da Vinci”, tributo al genio rinascimentale. Tornano a stravincere la medaglia d’oro anche quest’anno i DIVISION (Patt. Art. Portogruaro ASD) con “Ho vinto io”, emozionante e toccante disco sul dramma della malattia del cancro: “Oggi uno sconosciuto, entrando in me, ha dichiarato guerra al mio corpo, macchina perfetta. Scacciando la paura ho lottato uccidendo l’intruso, vincendo così la mia battaglia”.

A chiudere questa bellissima giornata di vero e appassionato sport, come sempre, le premiazioni nonché la consegna della Coppa FISR alla società che ha totalizzato più punti durante il Campionato. A vincerla quest’ anno è proprio la ASD Skating Club Don Bosco, la società organizzatrice del Campionato.

Gallery