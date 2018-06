Campionato Italiano Juniores: ecco cosa c'è da sapere in vista della gara di domenica

LORIA Mancano ormai pochissimi giorni al via del Campionato Italiano Juniores di Loria che si correrà domenica. In vista dell'appuntamento tricolore riservato agli atleti classe 2000 e 2001, tutti i comuni della Marca Trevigiana e dei Colli Asolani attraversati dalla corsa stanno preparando una grande accoglienza che sarà riservata ai corridori, ai tifosi e agli addetti ai lavori.

In tutto saranno 134,5 i chilometri in programma: il via ufficiale è fissato alle ore 13.30 in via Roma a Loria dove, poco più di tre ore più tardi si conoscerà anche il nome del Campione Italiano Juniores per la stagione 2018. La festa tricolore, però, inizierà molto prima: già dalla serata di venerdì (fino a domenica sera), a Ramon di Loria, apriranno gli stand della Street Food Ramon che proporrà cibo di strada e buona musica per tutti. La giornata di sabato sarà dedicata alle riunioni tecniche e all'accoglienza degli atleti provenienti da tutte le Regioni d'Italia; alle ore 19.00 verrà inaugurata anche la Mostra di bici d'epoca curata da Davide Bertoncello. Alle ore 12.00 di domenica, verrà aperto il foglio firma con la presentazione degli atleti in gara che precederà il momento del via ufficiale e alle 15.30 la sfilata dei mini-ciclisti dell'Uc Loria che saranno accompagnati dalla Banda Musicale Alpina Girasole Pedemontana del Grappa.



Durante la corsa saranno possibili sulle strade alcuni rallentamenti dovuti alla sospensione temporanea del traffico veicolare in corrispondenza del passaggio degli atleti. Sul circuito iniziale ricavato tra Loria, Poggiana e Ramon che dovrà essere ripetuto per quattro volte si potrà circolare solo nel senso di gara così come sull'anello collinare di Monfumo, Bocca di Serra e Castelcucco che verrà affrontato invece per cinque volte. La strada di Forcella Mistaccin, invece, già da un'ora prima del passaggio previsto alle 16.00, sarà percorribile solo nel senso di marcia della carovana (in direzione Nord-Sud) al fine di garantire la sicurezza degli atleti impegnati in gara. Le fasi decisive della corsa, poi, saranno trasmesse in diretta video-streaming attraverso il sito ufficiale www.loriatricolore.it e sulla pagina Facebook "Campionato Italiano Juniores - Gp Loria".



"Quelli che ci attendono saranno giorni memorabili per il nostro territorio: avremo la fortuna di vedere impegnati sulle nostre strade tutti i migliori talenti del ciclismo italiano" ha anticipato il sindaco di Loria, Silvano Marchiori. "Voglio ringraziare sin d'ora la Federazione Ciclistica Italiana per averci dato l'opportunità di ospitare questo importante evento che ci consentirà di mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio. Un grande grazie va anche alle istituzioni che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questo Campionato Italiano e le aziende che con generosità hanno supportato lo sforzo organizzativo dell'Uc Loria. Invito tutti i tifosi ad applaudire con sportività tutti gli atleti in gara, dal primo all'ultimo, e di riservare un applauso anche a tutti i volontari che con passione e dedizione saranno presenti sul percorso e la voreranno dietro le quinte per la buona riuscita dell'intera manifestazione".



A chiudere la rassegna tricolore, dopo la cerimonia di premiazione e la festa tricolore in onore del nuovo Campione Italiano Juniores, il 23 giugno, alle ore 21.00 a Bessica di Loria si terrà la sfilata di moda “Estate di Moda a Bessica” che farà da elegante epilogo all'impegno tricolore portato avanti dagli uomini dell'Uc Loria con il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Loria. "Siamo pronti per un evento che attendiamo da tanto tempo e per il quale siamo convinti di aver fatto del nostro meglio" ha confermato il presidente dell'Uc Loria, Leandro Fabris. "L'appuntamento, per tutti i tifosi e gli appassionati di ciclismo è, per l'intero weekend, sulle strade di Loria e del Campionato Italiano per godersi al meglio lo spettacolo e i sapori di questa manifestazione. Per quanti non potranno esserci ma che ci seguono da casa anche attraverso i social network abbiamo allestito una diretta streaming che saprà trasmettere le emozioni che vivremo a Loria anche a centinaia di chilometri di distanza".