Campionato Italiano di pattinaggio artistico - Titolo tricolore per il grande gruppo Royal Eagles

CAMPIONATO ITALIANO PATTINAGGIO 2017: IL GRANDE GRUPPO ROYAL EAGLES E' ANCORA CAMPIONE D'ITALIA.

Si sono appena conclusi al PalaPalabigi di Reggio Emilia i Campionati Italiani di pattinaggio artistico gruppi spettacolo e sincronizzato dove, anche quest'anno, sono stati i team del nord est a farla da padroni. Nella categoria più attesa, quella dei grandi gruppi, la gara è stata molto intensa e combattuta. Il gradino più alto del podio è un testa a testa che fa trattenere il fiato a casa e sugli spalti, ma le Royal Eagles dello Skating Club Don Bosco di Mareno di Piave e Cimadolmo, con il programma "Ho perso la testa" fanno davvero perdere la testa ad avversari e pubblico. Grande performance tecnica e contenuto d'alto livello artistico hanno portato le Royal Eagles a riconquistare il titolo tricolore, raggiunto per il terzo anno consecutivo, come nessuna società in Italia mai prima.

La formazione campione d'Italia, allenata da Emanuela Guizzo , Roberto Callegher e coreografata da Xavier Lopez Gonzalez è composta da Bernardi Elena, Borin Isotta, Cal Jannifer, Campion Mariarita, Conte Giorgia, Da Re Martina, Da Ros Elena, Dalle Crode Elena, Dalle Crode Nicole, Da Riol Irene, De Marchi Claudia, Fregolent Arlene, Giacomin Chiara, Lovisotto Valentina, Lufi Francesca, Mazzer Linda, Meija Lucia, Nasisi Maria Elena, Piccini Marta, Portello Valentina, Scardanzan Silvia, Tomasella Samuela, Vazzola Giulia, Volpato Cristina, Zanardo Giulia. Per lo Skating Club Don Bosco sono scesi in pista anche i gruppi Quartetti Jeunesse Royal Eagles con "Made in Murano" classificatosi ottavo e il Royal Eagles Junior con "Ma che pasticcio" arrivato quindicesimo su ben trenta gruppi. Mentre per la categoria Gruppi Jeunesse le giovani Royal Eagles hanno presentato"Mario Help!" classificandosi seste. Domenica a conclusione dei Campionati l'atleta della società Silvia Scardanzan ha gareggiato con il gruppo Division di Portogruaro conquistando il titolo di Campioni d'Italia nella categoria Piccoli gruppi.

Grandi soddisfazioni per questa società che ha portato ben quattro gruppi ai Campionati italiani ed ora può proseguire il suo percorso con il Grande Gruppo che varcherà il confine ad aprile per gli Europei in Francia e in settembre è chiamata a rappresentare l'Italia ai mondiali Word Roller Game che si svolgeranno in Cina. "Tutto questo è stato possibile", afferma il presidente della società Pippo Nasisi , "grazie all'impegno di atleti, allenatori, genitori e dirigenti che con professionalità e grande serietà hanno affrontato questa nuova importante stagione di gare".

