Campionato Italiano Velocità in Salita 2018: Dal Molin stravince nella tappa di Spoleto

GIAVERA DEL MONTELLO Nonostante alcune difficoltà, è stato un ottimo doppio appuntamento per Manuel Dal Molin quello svolto alla Spoleto – Forca di Cerro, nella classe Supermoto Open del Campionato Italiano Velocità in Salita. Il pilota trevigiano, infatti, sabato ha affrontato il secondo round e ha dominato qualifiche, Gara1 e Gara2, assicurandosi così un altro bottino pieno dopo quello ottenuto in Toscana. Dal Molin ha dovuto far fronte a qualche problema di carburazione alla moto, che si è riproposto nella seconda giornata, domenica, quando è stato disputato il terzo round.

Il portacolori del team Dreams Racing ha ottenuto anche il miglior tempo nelle qualifiche della domenica, centrando successivamente il secondo posto in Gara1 e trionfando nuovamente in Gara2. Questa vittoria gli ha permesso di ottenere il primato anche del terzo round, chiudendo in bellezza questo intenso fine settimana.

Manuel Dal Molin: “La giornata del sabato è stata positiva guardando ai risultati, anche se ho avuto qualche difficoltà con la moto, per alcuni problemi di carburazione. Nella seconda giornata la moto mi ha dato ancora problemi, sia al mattino sia al pomeriggio, ma dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche ho chiuso secondo in Gara1, a un decimo dal primo, e sono riuscito a vincere Gara2 portandomi a casa così la giornata, e di questo sono soddisfatto!”.