Riparte il campionato regionale Fik

Prenderà il via domenica al Palasport di Maser il campionato regionale FIK (Federazione Italiana Karate) gara in tre tappe, giunto alla sua undicesima edizione. Come ogni anno le società venete che per questa edizione saranno 40, hanno iscritto un rilevante numero di partecipanti. A partire dalle nove del mattino i 750 partecipanti di tutte le età si contenderanno i punti validi per il titolo che saranno poi sommati alle prossime tappe di febbraio e marzo rispettivamente a Sedico e S. Martino di Lupari. Questa competizione darà inoltre la possibilità agli atleti veneti di poter essere selezionati per la rappresentativa regionale che andrà a Chieti per il Trofeo delle regioni i primi di febbraio. L'ingresso è libero.