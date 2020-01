Campionato regionale karate Fik

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Partenza con numeri in crescita per l'undicesimo campionato regionale di Karate FIK (Federazione Italiana Karate) che ha portato a Maser in provincia di Treviso la prima delle tre tappe stagionali. La gara a punti che quest'anno ha raggiunto il numero di 800 atleti, non ha disatteso le previsioni animando domenica il Palamaser con la partecipazione di 40 società sportive giunte anche da fuori regione. La classifica provvisoria vede già Nintai Kan Istrana, Shin Wa Kan Ormelle e Karate Filippin di Paderno del Grappa, nella parte alta della classifica. Le prossime tappe sono previste a Sedico e S.Martino di Lupari a febbraio e marzo, il punteggio complessivo delle competizioni regalerà il titolo ad atleti e società. I veneti in evidenza domenica, rappresenteranno la squadra regionale che parteciperà al trofeo delle regioni a Chieti l'otto e il nove febbraio.