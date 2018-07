Campionato Italiano di Solo Dance: nella Jeunesse secondo posto per Giorgio Casella

TREVISO Si è svolta domenica l’ultima giornata del Campionato Italiano di Solo Dance 2018 (escluse le categorie Juniores e Seniores) e Trofeo Nazionale “Solo Dance Master” organizzato dalla Polisportiva Eurosportvillage con al timone Annalisa Polese, in collaborazione con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e la Cooperativa Piancavallo 1265, a Piancavallo, perla incastonata tra le Alpi del Friuli Venezia Giulia. Una giornata, questa, dove sono stati emessi gli ultimi verdetti e assegnati quattro titoli italiani e 12 medaglie.

Tornando al mero resoconto della giornata, come da programma, dopo la mattinata dedicata alle prove, ad aprire le danze, quindi, sono stati i 36 atleti della cat. Cadetti Solo Dance Internazionale che si sono cimentati nella danza libera. Queste giovani promesse del pattinaggio hanno dato vita a prestazioni dall’alto spessore sia tecnico sia coreografico, senza risparmiarsi. Alla fine dei giochi, nella cat. Cadetti Solo Dance Internazionale Femminile ad imporsi su tutti, conquistando il titolo di categoria, è stata Roberta Sasso dell’ASD La Fonte, che conferma la prima posizione conquistata dopo le danze obbligatorie e si aggiudica l’oro, seguita da Laura Andreuzzi della P.D. Opicina, seconda anche dopo le danze obbligatorie, e da Ginevra Aiello dell’ASD P. Orizon.

Nei Cadetti Solo Dance Internazionale Maschile parte alta della classifica invariata rispetto alle danze obbligatorie. Ad imporsi è stato, quindi, Gherardo Altieri Degrassi dell’A.R. Fincantieri ASD, già in testa alla classifica dopo le danze obbligatorie, mentre Jacopo Libanore dell’A.R. Fincantieri ASD e Vittorio Gastaldi dell’ASD Bastia completano il podio, confermando le posizioni di ieri, piazzandosi rispettivamente secondo e terzo. Terminata la gara Solo Dance Internazionale cat. Cadetti danza libera hanno avuto luogo le premiazioni e subito dopo sono scesi in pista a darsi battaglia i 41 atleti della categoria Jeunesse Solo Dance Internazionale F/M. Le prime a scendere in pista sono state, quindi, le 30 atlete della Solo Dance Internazionale cat. Jeunesse Femminile che hanno eseguito i loro esercizi liberi. Alto tasso tecnico e interpretativo è quello che hanno espresso le atlete entrate in pista e alla fine a imporsi sulle avversarie e a portarsi a casa il titolo di categoria è stata Asya Sofia Testoni dell’U.P. Calderara ASD, campionessa di categoria in carica e vincitrice degli ultimi 2 titoli di specialità nella categoria Cadetti Solo Dance Internazionale Femminile, che ha preceduto Ilaria Golluscio dell’ASD P.Orizon e Alessia Benedetto dell’ASD La Fonte, rispettivamente seconda e terza. Tutte e tre le atlete, quindi, riconfermano i piazzamenti in classifica ottenuti dopo le danze obbligatorie.

A chiudere le ostilità sono stati, infine, gli 11 atleti della Solo Dance Internazionale cat. Jeunesse Maschile che si sono cimentati nell’esercizio libero. Atleti, questi, che hanno dato vita ad una vera battaglia a colpi di pattinate e coreografie degna delle categorie superiori. L’alta qualità espressa in queste ultime performance ha fatto si che il compito dei giudici fosse arduo. Al termine dei giochi, però, il titolo è andato a Raoul Allegranti dell’ASD P. Orizon, secondo lo scorso anno, che precede Giorgio Casella dell’ASD Skating Club Sanpolo Treviso che si aggiudica il secondo posto e Manuel Schiavon dell’ASD Rollclub Scuola Pattinaggio che porta a casa il terzo. Anche qui, quindi, gli atleti confermano le posizioni conquistate ieri in classifica al termine delle danze obbligatorie.

A chiudere la giornata sono state, infine, le cerimonie di premiazione della Solo Dance Internazionale cat. Jeunesse Femminile e della Solo Dance Internazionale cat. Jeunesse Maschile. Lunedì giornata di riposo, ma le competizioni, in quel di Piancavallo, riprenderanno Martedì quando avrà inizio il Campionato Italiano Libero categorie Divisione Nazionale A/B/C/D Singoli M/F - Coppie Artistico e Danza. Manifestazione, che inizierà appunto Martedì 10 e si concluderà Domenica 15.