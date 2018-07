Campionato Italiano Velocità in Salita: il trevigiano Dal Molin sbanca il 4° Round

GIAVERA DEL MONTELLO Niente e nessuno ha potuto frenare Manuel Dal Molin sulla pista della quarta tappa, la Poggio – Vallefredda (Frosinone), dove non correva da due anni causa la frattura del piede nel 2017. Il trevigiano ha conquistato il miglior tempo nelle qualifiche e ha successivamente vinto entrambe le manche nella classe Supermoto Open riuscendo a piazzare secondi di distacco tra sé e gli avversari. Il portacolori del team Dreams Racing torna quindi a casa soddisfatto, sempre più leader nella classifica generale della sua categoria e con buone sensazioni alla guida della sua moto. “Nonostante non corressi qui da due anni, sono riuscito ad adattarmi bene alla pista fin dalle prove del sabato e da subito ho fatto siglare tempi molto interessanti. Ho vinto con vantaggio sugli avversari, sia in Gara1 sia in Gara2. Con la moto ho avuto le solite buone sensazioni, e inoltre questo fine settimana mi sono confrontato con grandi talenti e questa è stata una motivazione in più”.