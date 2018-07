Campionato Italiano Velocità in Salita: il trevigiano Dal Molin fa suo il 5° Round

GIAVERA DEL MONTELLO Sul circuito di Monzuno, dove si è disputato il quinto round del Campionato Italiano Velocità in Salita, Manuel Dal Molin non si è smentito ed è riuscito a imporsi sugli avversari in tutti i turni: qualifiche, Gara1, Gara2. Il portacolori del team Dreams Racing ha fatto piazza pulita nella sua classe, la Supermoto Open. In Gara1 il trevigiano ha dato spettacolo riuscendo a salvare una caduta senza perdere la prima posizione, e in Gara2 neanche la pioggia è riuscito a fermarlo.

Dal Molin ha mantenuto così la leadership del campionato ed è tornato a casa soddisfatto di quanto fatto nel quinto round. Manuel Dal Molin: “È stato un bel fine settimana e sono stato il miglior pilota dietro a Roberto Rolfo, che è stato l’ospite d’eccezione di questo round. Speravo di fare l’assoluto, ma in Gara1 ho peggiorato il mio miglior tempo ottenuto in qualifica, e ho anche rischiato di cadere. In Gara2 è stato tutto più incerto, con la pioggia si mischiano le carte in tavola, però ho cercato di fare del mio meglio limitando anche i danni”.