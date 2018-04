Il "Canoa Club Sile" è secondo al Campionato Italiano di Fondo

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea ha orgogliosamente annunciato un nuovo eccellente risultato conseguito dagli atleti dell’Asd “Canoa Club Sile” che domenica si sono distinti al Campionato Italiano di Fondo tenutosi a Mantova, guadagnando il secondo posto nazionale con il K4 maschile composto da Michele Guglielmini, Manuel Scomparin, Leonardo Favero, Pietro Nascimben. "Un plauso agli atleti di Silea che, ancora una volta hanno dimostrato impegno, determinazione, spirito di sacrificio e di squadra, nel dimostrare l’utilità di progetti rivolti ai più giovani, come 'Sport e Musica per Tutti', che diventano mezzo per promuovere uno stile di vita sano e attivo" ha fatto sapere il Comune.