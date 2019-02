Arriva in Cansiglio il Trofeo Body Evidence, gara promozionale di sci di fondo

Appuntamento con lo sci di fondo in Cansiglio, l'altopiano dalla grande valenza naturalistica e paesaggistica posto al confine tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Per sabato 9 febbraio, a Pian Cansiglio, in località Le Rotte di Fregona, lo Ski Team Body Evidence e lo Sci club Orsago propongono il Trofeo Body Evidence, gara promozionale di sci di fondo. La manifestazione, aperta ai tesserati Fisi e ai non tesserati purché in possesso di certificato medico per l'attività agonistica, si svolgerà in tecnica libera, con partenza a cronometro. Il via è previsto per le 15. I primi a partire saranno i concorrenti della categoria Superbaby maschile e femminile che si confronteranno su un tracciato di 1.5 chilometri. A seguire partiranno le categorie Baby maschile e femminile (1.5 km), Cuccioli e Cucciole (2.5 km), Ragazzi e Ragazze, Allievi e Allieve (5 km), Aspiranti-Juniores-Seniores e Master femminile (7.5 km), Aspiranti-Juniores-Seniores e Master maschile (10 km). Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di Venerdì 8 febbraio 2019 al seguente indirizzo mail: https://www.webscorer.com/register?raceid=167899. Per informazioni: 338 591 4248.