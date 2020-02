Benetton Rugby, super sfida contro i Cardiff Blues all'Arms Park

Dopo oltre un mese di stop i Leoni tornano in campo, con esattezza l’ultima gara disputata dagli uomini di coach Crowley risale allo scorso 18 gennaio in Heineken Champions Cup contro Leinster.

I successivi tre weekend senza scendere in campo si sarebbero interrompersi lo scorso sabato, ma il maltempo presente in Galles ha portato al rinvio della gara contro i Dragons che verrà recuperata il 6 marzo. Si arriva così al match che domenica ore 17:15 locali (18:15 italiane) vedrà i biancoverdi sfidare all’Arms Park i padroni di casa dei Cardiff Blues nel 12° round di Guinness Pro14. Il match sarà diretto dall’arbitro irlandese Frank Murphy e dai suoi assistenti Mike English e Rob O’Sullivan. La gara verrà trasmessa su Dazn. Scelte dello staff tecnico fortemente condizionate da assenze per via degli impegni della Nazionale Italiana e degli infortuni. Sulle ali agiranno così Angelo Esposito e Monty Ioane, a chiudere il triangolo allargato ad estremo ci sarà Luca Sperandio. Reparto dei centri composto da Ignacio Brex e Marco Zanon. In mediana Ian Keatley, nelle vesti di capitano, sarà affiancato da Charly Trussardi. Il pacchetto di mischia vedrà in prima linea i piloni Nicola Quaglio, alla 50esima presenza in biancoverde, e Tiziano Pasquali insieme al tallonatore Tomas Baravalle. Seconda linea composta dalla coppia sudafricana: Irné Herbst ed Eli Snyman. In terza linea agiranno i flanker Michele Lamaro, al rientro dal lungo infortunio al ginocchio, e Federico Ruzza, chiuderà il reparto degli avanti il numero 8 Toa Halafihi.

La formazione completa

Benetton Rugby: 15 Luca Sperandio, 14 Angelo Esposito, 13 Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley (C), 9 Charly Trussardi, 8 Toa Halafihi, 7 Federico Ruzza, 6 Michele Lamaro, 5 Eli Snyman, 4 Irné Herbst, 3 Tiziano Pasquali, 2 Tomas Baravalle, 1 Nicola Quaglio. A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Cherif Traore, 18 Simone Ferrari, 19 Marco Fuser, 20 Nasi Manu, 21 Luca Petrozzi, 22 Ian McKinley, 23 Tommaso Benvenuti. Head Coach: Kieran Crowley. Indisponibili: Tommaso Allan (Nazionale), Derrick Appiah, Marco Barbini, Dean Budd (Nazionale), Dewaldt Duvenage, Jayden Hayward (Nazionale), Marco Lazzaroni (Nazionale), Engjel Makelara, Luca Morisi (Nazionale), Sebastian Negri (Nazionale), Marco Riccioni (Nazionale), Alberto Sgarbi (Nazionale), Abraham Steyn (Nazionale), Ratuva Tavuyara, Tito Tebaldi, Federico Zani (Nazionale), Alessandro Zanni (Nazionale).