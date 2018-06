Baseball: Carolina Coden convocata per il Torneo delle Regioni 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nonostante la Società River Stones sia nata pochissimi anni fa è riuscita a costruire un buon numero di giocatori che da tre anni si stanno mettendo in mostra nel panorama Veneto. E da due anni a questa parte, ben due giocatrici sono state scelte per far parte delle Selezioni Veneto per il Torneo delle Regioni. Lo scorso anno è stata la volta di Ladany Denisa scelta per la Selezione Junior e attualmente in prestito alla Società Thunders Castellana con cui disputa il campionato U16, mentre quest'anno, notizia fresca di ieri, la nostra Carolina Coden (classe 2006) è stata chiamata come titolare nella formazione LL Veneto Softball del 2018. Ricordiamo che Carolina Coden può vantare un palmares di tutto rispetto visto che, assieme ad altri 4 atleti scelti dalla FIBS, ha partecipato lo scorso anno allo World Children Baseball Fair a Yokohama, Giappone. Attualmente divide il suo impegno sportivo con l'U12 baseball River Stones e U13 softball Thunders. La Società è al settimo cielo per questa nuova convocazione che gratifica tutto l'ambiente per il duro lavoro nel settore giovanile e la tenacia con cui sta cercando uno spazio definitivo nel Comune di Breda di Piave. FORZA CAROLINA FATTI VALERE, SEI TUTTI NOI! RIVER STONES BASEBALL & SOFTBALL TEAM L'Addetto Stampa Paolo Basso